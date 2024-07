L’arrivo di Trump alla convention repubblicana con l’orecchio bendato

Video dalla rete

Lo spettacolo di Donald Trump, che arriva con la benda nell’orecchio e viene inquadrato in primo piano per sette minuti, poi entra nella tribuna d’onore dove i posti in prima fila sono riservati al suo vice Vance, allo speaker della Camera Johnson, ma anche al commentatore licenziato da Fox Tucker Carlson. Mancano Melania e Ivanka. Non ha parlato sul palco, lo farà giovedì, ma vengono ripresi i suoi sguardi benevoli, gli occhi chiusi durante una preghiera, ad un certo punto accenna un passo di danza.

