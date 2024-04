Regno Unito, deturpata l’ultima opera di Banksy

Video dalla rete

(LaPresse) È già stata deturpata l’ultima opera di Banksy, realizzata dall’artista su un palazzo di quattro piani di Hornsey Road, nel quartiere Finsbury Park, alla periferia nord di Londra. Il lavoro dell’artista – apparso lo scorso weekend – raffigurava una donna con in mano un attrezzo per spruzzare vernice verde sulla parete dell’edificio davanti alla quale c’è un albero di ciliegie spoglio e con i rami potati che, grazie al gioco di prospettive, diventa parte integrante dell’opera, dando l’illusione di una chioma naturale. La vernice verde è stata spruzzata sul muro, replicando le foglie assenti dell’albero, che è stato severamente potato con una tecnica nota come capitozzatura, considerata dannosa da molti esperti di arboricultura. Qualcuno ha gettato vernice bianca sul muro, imbrattando l’opera. Banksy aveva confermato la paternità dell’opera lunedì scorso, pubblicando sul proprio account Instagram le foto del luogo prima e dopo il lavoro.

