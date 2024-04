Un branco di 30 lupi entra in teatro, corre tra gli spettatori e assale gli attori: ma sono animali addestrati

Video dalla rete

Sono diventate virali sui social network le immagini di uno spettacolo teatrale in Cina durante il quale un branco di circa 30 lupi ha fatto irruzione in sala e sul palco. È avvenuto durante lo spettacolo «Leggende di Tuolin»: gli animali sono spuntati sul palco e hanno iniziato a correre tra le file degli spettatori. In sala qualcuno ha lanciato grida di terrore, ma si trattava di lupi addestrati. Un paio di esemplari si sono persino avventati sugli attori: anche in questo, tuttavia, stavano solo svolgendo la parte prevista dal ‘copione’.

