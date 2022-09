"I sondaggi ci davano sempre in grande vantaggio, noi siamo ottimisti ma siamo anche realisti e vagamente scaramantici, finché, come diceva il grande Trapattoni, non abbiamo il gatto nel sacco non possiamo cantare vittoria". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, a margine della chiusura della campagna elettorale del centrodestra. xc3/pc/gsl

