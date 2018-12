Fabrizio Corona e la rottura con Asia Argento: «Mi ha lasciato con una canzone...»

Fabrizio Corona confessa in tv - ospite di Massimo Giletti a "Non è l'arena" su La 7 - di essere stato lasciato da Asia Argento e svela: «Il modo in cui l'ha fatto è stato bellissimo». L'ex "paparazzo" catanese ha raccontato che l'attrice lo ha mollato con un video messaggio e più precisamente con il video di una canzone che non conosceva e che Gilletti ha fatto ascoltare: il messaggio intrinseco è stato inquivocabile.