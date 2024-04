L’invasione, il furto dello striscione, i petardi e gli scontri con la polizia: in un video la follia degli ultrà del Catania a Padova

CALCIO E VIOLENZA

In questo video una ricostruzione di quanto accaduto ieri sera a Padova allo stadio Euganeo, all’intervallo della finale d’andata di Coppa Italia tra Padova e Catania. Pochi minuti dopo che l’arbitro ha fischiato la fine del primo tempo, con le squadre negli spogliatoi, un gruppo di tifosi del Catania è riuscito ad aprire uno dei portoni che separa la curva dalla pista di atletica. A quel punto circa una cinquantina di tifosi etnei si sono riversati in campo, correndo verso il settore di tribuna Est occupato dai tifosi padovani, verso il quale hanno lanciato alcuni fumogeni e petardi, strappando anche uno striscione. Si sono vissuti attimi molto concitati con i tifosi del Padova che sono corsi verso i rivali, ma sono rimasti all’interno del settore, senza scavalcare la cancellata. La situazione è tornata alla calma dopo una decina di minuti quando è entrata in campo la polizia che in tenuta antisommossa ha fatto rientrare i tifosi ospiti nel proprio settore,

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA