Palermo, 72 colpi a vetrina gioielleria: banda "spaccata" fugge a mani vuote

PALERMO - Nuovo tentato furto della banda che nei giorni scorsi ha preso a colpi di mazza le vetrine nei negozi di via Roma a Palermo. L’ultimo colpo è stato alla gioielleria Cipolla in vicolo della Guardiola nei pressi di piazza Meli. Poco prima la banda aveva colpito nell’ex negozio Navigare e alla Rinascente.



Un gruppo di giovani come si vede dalle telecamere di videosorveglianza della zona ha usato la fiamma ossidrica per riscaldare le vetrine e poi le ha colpite con pietre e mazze. I banditi sono riusciti a colpire 72 volte la vetrina senza riuscire ad infrangerla. Poi sono fuggiti dimenticando la borsa che è stata prelevata dalla Scientifica a caccia di impronte utili per risalire ai colpevoli.