Londra: il criminale rompe il naso all'agente, la gomitata è scioccante

Ecco il momento in cui un malvivente portato in commissariato a Londra ha rotto il naso ad un poliziotto mentre era in custodia.

Mubarik Cadani, 31 anni, era stato arrestato per aggressione e portato alla stazione di polizia di Hounslow, all'improvviso ha scagliato una gomitata al volto dell'agente McGahan. Il poliziotto ha riportato la frattura del naso e ha perso due settimane di lavoro a causa dell'infortunio. La polizia inglese ha spiegato di aver deciso di pubblicare le riprese dell'aggressione per mostrare i livelli di violenza che gli agenti di polizia devono affrontare ogni giorno.