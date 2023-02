In 3 minuti la festa per l'amatissima santa patrona di Catania: le "annacate" delle candelore, i balli delle 'Ntuppatedde, l'uscita della carrozza del Senato e in chiusura la Processione dell'offerta della cera.

Musica, balli, preghiera e devozione. Una festa tanto attesa e ricca di significato per tutti i catanesi, a distanza di tre anni dagli ultimi festeggiamenti per le strade.

Ed è solo l'inizio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA