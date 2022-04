Il video del nuovo discorso patriottico di Zelensky: «Abbiamo resistito 50 giorni, ce ne davano 5»

Nuovo discorso patriottico del presidente ucraino Volodyìmyr Zelensky. «Abbiamo già resistito 50 giorni. 50 giorni di invasione russa, anche se gli occupanti ci avevano dato un massimo di cinque», ha detto in un video registrato durante la notte scorsa, nel quale ha lodato l'impegno dei suoi connazionali contro l’invasione russa: «Siete diventati tutti eroi. Tutti gli uomini e le donne ucraini che hanno resistito e non si arrendono. E che vinceranno. Questo restituirà la pace all’Ucraina, ne sono sicuro». «Durante i 50 giorni di questa guerra, l’Ucraina è diventata un eroe per tutto il mondo libero», ha aggiunto.

