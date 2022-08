Incendio Pantelleria, il video della Guardia Costiera che porta in salvo i turisti in fuga dalle fiamme

Il vasto incendio della notte scorsa a Pantelleria ha fatto scattare un piano di intervento della Capitaneria di porto. Trenta turisti in fuga dalle fiamme sono stati evacuati via mare dalle motovedette della Guardia Costiera.Il vasto incendio della notte scorsa a Pantelleria ha fatto scattare un piano di intervento della Capitaneria di porto. Trenta turisti in fuga dalle fiamme sono stati evacuati via mare dalle motovedette della Guardia Costiera.

