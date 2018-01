Catania, pronto soccorso ostetrico del Policlinico sembra quartiere del Bronx

Catania - Pronto Soccorso Ostetrico del Policlinico di Catania. Il punto d’attesa per i parenti, attiguo alle sale parto, a prima vista sembra un quartiere del Bronx, pareti piene di dediche ai piccoli nascituri, sporcizia, mozziconi di sigarette, residui di cibi.

Posso capire l’entusiasmo che si ha e che si vuole manifestare per i nascituri, ma il tutto dovrebbe essere fatto nel rispetto della collettività. Se poi si dà la possibilità ai neo papà o alle mamme delle gestanti, di poter accedere nelle sale parto, ambienti sterili, dopo avere soggiornato per ore in questo atrio, di sterile c’è sicuramente ben poco... Credo sia proprio il caso che chi dirige la struttura ospedaliera, si ponga con immediatezza a disinfettare e pitturare i locali, sanzionando successivamente chi imbratta senza contegno alcuno...





