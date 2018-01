"Ha ucciso moglie e figlio a Vaccarizzo": ma è un falso allarme

CATANIA - Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio della donna nato da una precedente relazione. E’ la denuncia fatta alla polizia di Stato di Catania da una telefonata anonima che non ha trovato riscontro ed è risultata essere un falso allarme. Sul "luogo del delitto", un bungalow della contrada marinara di Vaccarizzo, non c'erà alcun corpo. Il marito è stato rintracciato un’ora dopo, ma non ha saputo fornire spiegazioni sulla telefonata.

Dopo diverse ore e lunghe indagini della squadra mobile della Questura la donna è stata rintracciata assieme al figlio nel Siracusano. La coppia ha detto di non sapere chi possa avere fatto la telefonata. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per procurato allarme.