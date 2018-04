Lavoro, parte da Catania il road show di “Resto al Sud”

ROMA - La prima tappa per la presentazione del progetto 'Resto al Sud’, il nuovo strumento per giovani aspiranti imprenditori nel Mezzogiorno promosso da Invitalia e Anci nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto a febbraio scorso, si terrà lunedì 16 aprile da Catania.

All’incontro - fissato a partire dalle ore 10.30 presso il Salone Bellini del Palazzo degli Elefanti - parteciperanno esponenti delle istituzioni locali tra cui il sindaco etneo e presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco, e l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri.

Tra i relatori Francesco Basile, rettore dell’Università di Catania; Guglielmo Belardi, responsabile Area Promozione Sviluppo Nuove Iniziative della Banca del Mezzogiorno e il coordinatore degli esperti del ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Giuseppe Coco.

La dotazione finanziaria di "Resto al Sud" promosso dal ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno e gestito da Invitalia, ha una dotazione finanziaria di 1.250 milioni. Il programma offre sostegno ai giovani under 36 per avviare attività di produzione di beni e servizi sul territorio delle 8 Regioni del Sud, tra cui la Sicilia. Si può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro per ogni soggetto richiedente, mentre nel caso la richiesta arrivi da più soggetti, il finanziamento massimo è di 200 mila euro. Le agevolazioni coprono il 100% delle spese. Lunedì è prevista una conferenza stampa alle ore 12.