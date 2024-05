Dipendente del tribunale di Catania denuncia violenze e ottiene il distacco in un’altra sede di lavoro

Studio legale

Alla donna è stata concessa una proroga così come previsto dal Contratto nazionale di lavoro

E’ stata concessa ad una vittima di violenze il distacco del lavoro in altra sede. Protagonista una dipendente dell’Ufficio del processo presso il tribunale di Catania ha chiesto e ottenuto la proroga del distacco presso un’altra sede lavorativa, a tutela della sua incolumità.

Dopo essere stata assunta a tempo determinato, la dipendente è stata vittima di violenze, regolarmente denunciate, che l’hanno costretta a chiedere il distacco dalla propria sede lavorativa perché non si sentiva più al sicuro. Il Tribunale di Catania le aveva però concesso il distacco fino a settembre 2024. Nel frattempo, la donna aveva denunciato altri reati contro la sua persona; ritornare nella sede assegnatagli avrebbe messo a serio repentaglio la sua incolumità. Per tale ragione si è rivolta allo studio legale Leone-Fell per ottenere la necessaria tutela.