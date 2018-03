La festa di S. Agata è finita, ma il cartello di divieto di transito in via Etnea per moto, è ancora lì

Catania - Via Etnea altezza n.328. Possibile ancora per negligenza e poca capacità organizzativa, si deve vedere ancora il divieto di transito per le due ruote, cartello istallato più di un mese fa per la festa di S. Agata? Ma chi deve controllare cosa fa nelle ore d'ufficio?





SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870