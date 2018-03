Regione, si sfalda la maggioranza di Musumeci, l'Ars ha bocciato il Defr

Il governo di Nello Musumeci cade in aula sul documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020. L’Assemblea siciliana ha appena bocciato il Defr: 32 voti contrari e 32 favorevoli, su 65 presenti (un deputato non ha votato). Per il via libera al documento servivano 33 voti. L'aula è stata subito sospesa. Convocata la conferenza dei capigruppo. Pd e M5s hanno votato contro. Prima del voto il capogruppo dem, Giuseppe Lupo, ha chiesto a Musumeci di prendere atto di non avere una maggioranza e di dimettersi.

I segnali c’erano tutti perché lo stesso Musumeci, prima del voto, aveva sfidato l’aula: "Non sarò mai ostaggio di nessuno, né io né il mio governo. Se ci vogliamo confrontare, facciamolo qui con la telecamera sul volto e alla luce del sole. Se pensate che per ottenere il voto io debba confrontarmi con qualcuno dietro le quinte, potete scordarvelo. Se il Parlamento non mi consentirà di lavorare, non ho alcuna difficoltà a riconsegnare la Sicilia al voto dei cittadini. Se si pensa di far ricadere la responsabilità della drammatica situazione economica della Sicilia sul governo e su questo presidente, manca del tutto il senso di responsabilità - ha aggiunto Musumeci - Ognuno ne prenda atto: non possiamo giocare al tanto peggio, tanto meglio".