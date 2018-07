Lily Collins star a Ischia Global Fest

ISCHIA, 17 LUG - Dieci milioni di followers non ne fanno una diva spocchiosa: Lily Collins, appena lasciati i panni di Fantine nella serie Les Miserables, è tornata a Ischia Global, dove l'anno scorso presentò 'To the bone' (il film Netflix che parlava, anche, della sua anoressia) e si concede con semplicità ai fan che la seguono sui social per copiarne look e make up da eterna adolescente. "Sono molto orgogliosa del lavoro per i Miserabili e per lo straordinario ruolo di Fantine" racconta Lily che sul suo profilo ha appena postato le foto in costume da parigina mamma di Cosette. Oltre alla serie televisiva adattata dal classico di Victor Hugo, Lily Collins sarà sugli schermi prossimamente in 'Extremely Wicked, Shockingly Evil end Vile' di Joe Berlinger, film su un serial killer, e in 'Tolkien' di Dome Karukoskil sulla vita dello scrittore di Lo Hobbit e Il signore degli anelli. Lily ha partecipato con attrici e produttrici al forum del Global Festival sul ruolo delle donne nell'industria dell'audiovisivo mondiale.