Lo sfogo di Al Bano in tv: «Con Loredana è finita. E non per colpa di Romina»

Questa volta Al Bano è sbottato. Non ce l'ha fatta più. E nel corso della trasmissione di Eleonora Daniele "Storie Italiane" è intervenuto, a lungo, al telefono per spiegare, in particolare al giornalista Riccardo Signoretti, presente in studio, la sua posizione in merito alla fine del suo rapporto con Loredana Lecciso. "E' finita da dicembre. Lei è andata via e non per colpa di Romina. Con la mia ex moglie abbiamo ritrovato la serenità, ma lei non ha alcuna responsabilità". Al Bano ha quindi parlato di motivi gravi che già dal 2007 avevano incrinato il rapporto con l'ex giornalista e soubrette pugliese, da cui ha avuto due figli; tanto da ricorrere agli avvocati. Poi erano tornati insieme facendo prevalere un "senso di famiglia" che purtroppo non ha retto. Signoretti, vicino come amico alla Lecciso, lo ha più volte incalzato alludendo al fatto che Loredana non avrebbe gradito il riavvicinamento con Romina e soprattutto il fatto di non essere potuta diventare la nuova signora Carrisi. Il cantante, stanco anche della pressante attenzione della stampa, ha chiarito a lungo la sua posizione precisando di "non essere mai stato ambiguo o poco coerente". Quasi alla fine del suo intervento, ecco irrompere in studio la voce, sempre al telefono, della stessa Lecciso: «Stimo quest'uomo e gli voglio bene. E in questo momento, ancora di più». Insomma una telenovela senza fine quella dei Carrisi-Lecciso-Power, che forse però, a questo punto della storia, avrebbe bisogno di meno luci della ribalta e di una dimensione più privata per riportare ogni cosa al suo posto. Al Bano, sicuramente, ci riuscirà anche questa volta.