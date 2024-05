Adr, Troncone: “Carta imbarco e imbarco bagaglio nel centro di Roma”

Adnkronos

Roma, 15 mag. L’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone ha presentato questa mattina i nuovi servizi che l’aeroporto di Fiumicino, uscendo dai suoi confini tradizionali, ha attivato per i propri passeggeri. “Il nostro obiettivo con Airport in the City è portare i servizi dell’aeroporto stellato di Fiumicino nel cuore di Roma, una grande novità in Italia e in Europa con cui vogliamo migliorare l’esperienza di viaggio delle migliaia di passeggeri che transitano ogni giorno dal ‘Leonardo da Vinci’, prima porta d’accesso al nostro Paese. Questo servizio, unico nel suo genere perché nel cuore della Capitale” spiega Troncone “è frutto della forte spinta verso l’innovazione di Adr e del nostro legame con il territorio che ci porta a voler contribuire in maniera tangibile alla sua promozione. Airport in the City, permetterà ai turisti di approfittare di qualche ora in più per visitare comodamente Roma o semplicemente di arrivare i aeroporto con calma e godere della varietà e bellezza – si pensi alle opere e installazioni presenti nello scalo – dei servizi dell’aeroporto stesso”.