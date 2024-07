Drone marino degli Houthi cerca di colpire una nave: l’inseguimento, gli spari e la deflagrazione

Video dalla rete

Tecniche di difesa contro una minaccia incombente. Il 20 luglio gli Houthi hanno cercato di colpire la portacontainer Pumba in Mar Rosso e, come in passato, hanno impiegato un battello radiocomandato carico d’esplosivo.

Un video ha documentato l’avvicinamento dello scafo, diretto verso la poppa del mercantile con una serie di manovre. A bordo era presente, però, un team di guardie “private” che hanno seguito le mosse e poi aperto il fuoco sul “drone”.

Pochi istanti dopo c’è stata una grande deflagrazione: non è chiaro se la causa sia stata il tiro dei contractors o se invece gli assalitori abbiano attivato la carica da remoto. La missione dei miliziani è fallita.