Banco Bpm: al fianco del gruppo Ivpc, 14,7 mln euro per nuovo impianto eolico

Adnkronos

Milano, 12 ago. Banco Bpm ha perfezionato un’operazione di finanziamento di 14,7 milioni di euro a favore di Ivpc Power 10 per supportare i costi di sviluppo e costruzione del nuovo parco eolico di Aquilonia e Bisaccia in provincia di Avellino. Banco Bpm sostiene da tempo la crescita del gruppo: già in passato l’istituto di credito ha offerto il suo supporto per la costruzione dei parchi eolici di Forenza e di Poggio Imperiale.

Nel caso del parco di Aquilonia e Bisaccia, il finanziamento concesso è utilizzato da Ivpc Power 10 per la costruzione dell’impianto eolico, già attivo da aprile 2024, dove sono state installate 2 aerogeneratori Vestas modello V-126-3,8MW e 2 aerogeneratori Vestas modello V-100-2,2 in grado di generare una potenza complessiva di 12 MW. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. Ringraziamo Banco Bpm per il supporto fornito oggi come nel passato in favore di un settore industriale in fortissima crescita, riconosciuto come unico rimedio alla soluzione del problema relativo al cambiamento climatico” spiega Oreste Vigorito, presidente e founder gruppo Ivpc.