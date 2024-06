Buchmesse, Venezi e Grigolo con la Nuova Orchestra Scarlatti per l’Italia Paese Ospite

Adnkronos

Roma, 12 giu. Il 2024 sarà l’anno dell’Italia in Germania grazie alla partecipazione del nostro Paese come Ospite d’Onore alla 76esima edizione della Buchmesse. Un appuntamento storico che ieri sera è stato celebrato in note nella Konzerthaus di Dortmund con il concerto sinfonico-vocale ‘Passioni Italiane’. Un omaggio alla grande musica italiana andato da Rossini a Puccini, da Donizetti a Verdi e Mascagni. Protagonista della serata la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli diretta dal maestro Beatrice Venezi, reduce dal successo internazionale conseguito sul podio del Teatro Colón di Buenos Aires.