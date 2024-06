Carceri: detenuto muore a San Vittore inalando gas da bomboletta

Adnkronos

Milano, 7 giu. Un 21enne, detenuto a San Vittore, si è tolto la vita ieri sera inalando una bomboletta del gas. “Siamo a quattro suicidi in tre giorni”. Lo rende noto Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato Polizia penitenziaria. “Il governo e l’amministrazione penitenziaria sembrano non interessarsi al dramma dei suicidi nelle carceri, ben 4 in 3 giorni; dramma nel dramma: sono sempre più giovani e con reati di poco conto e la stragrande maggioranza senza una condanna definitiva” spiega.