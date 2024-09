Carceri: mercoledì autopsia su giovane morto carbonizzato a San Vittore

Adnkronos

Milano, 16 set. E’ stata fissata per mercoledì l’autopsia sul corpo del 18enne morto carbonizzato, nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorso, in una cella del carcere milanese di San Vittore dove era detenuto per rapina. Fiamme forse appiccate dalla stessa vittima e dal compagno di cella, indagato per omicidio colposo (atto dovuto) perché unico presente all’evento. Solo dopo l’esito dell’autopsia, il pm Carlo Scalas deciderà se sentire il compagno di cella.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA