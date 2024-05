Corruzione: pm Genova a lavoro su calendario testi, si valuta di ascoltare sindaco Bucci

Adnkronos

Genova, 9 mag. Sono giorni intensi in procura a Genova dopo l’inchiesta che ha provocato un terremoto politico in regione e che ha portato all’arresto (domiciliari) per corruzione del governatore ligure Giovanni Toti. Se da un lato il gip Paola Faggioni prosegue con gli interrogatori di garanzia nei confronti delle persone colpite da misure cautelare, i magistrati titolari del fascicolo stanno stilando il loro calendario per rafforzare l’ipotesi accusatoria messa nero su bianco in ben 1300 pagine.