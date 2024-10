Covid: gip Milano archivia, Gallera e Cajazzo agirono bene per scongiurare rischi

Adnkronos

Milano, 14 ott. Il gip di Milano Rossana Mongiardo, condividendo le argomentazioni della procura, ha archiviato la posizione Luigi Cajazzo e Giulio Gallera, all’epoca rispettivamente dg Welfare e assessore Welfare di Regione Lombardia, indagati per rifiuto di atti d’ufficio per una serie di adempimenti richiesti dal piano pandemico nazionale e regionale.

Come già evidenziato dal tribunale di Brescia, che ha poi trasmesso alla procura meneghina gli atti per competenza, “non può ritenersi indebita la mancata adozione di atti e provvedimenti attuativi del piano endemico nazionale e regionale che, come emerso dalle complesse indagini svolte, sarebbero comunque risultati inidonei, nel caso specifico, a fronteggiare un’epidemia di livello mondiale, tale da suggerire, di predisporre un nuovo piano con misure più incisive”. La decisione di attivare o meno il piano pandemico nazionale “era del tutto rimessa alla valutazione discrezionale del governo, anche perché l’accordo Stato/Regioni – con cui era stato adottato il suddetto Piano pandemico nazionale – costituisce una fonte normativa secondaria e, come tale non giuridicamente vincolante”.