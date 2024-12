Essere genitori oggi, tra servizi insufficienti e politiche pro natalità

Adnkronos

Sostenere la genitorialità agendo su diversi pilastri: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità, l’implementazione di un welfare aziendale che sia orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità. Se ne è parlato all’evento odierno “Essere genitori oggi, tra scienza e welfare” organizzato oggi dall’Adnkronos presso Palazzo dell’Informazione, a Roma.

Comasema: “Diventare genitori è la più bella soddisfazione”

“Sento questo tema vicino non solo come amministratore di una grande azienda, ma anche come padre di quattro figli”, esordisce Ramón Palou de Comasema Sureda, presidente e direttore generale di Merck Serono Spa.

“Essere genitori è la più bella soddisfazione che una persona possa avere”, dice Comasema che invita a cambiare la narrazione sul tema: “Presentare un genitore come un eroe è il primo ostacolo alla natalità. Dobbiamo parlare in positivo, dobbiamo dare spazio alle cose belle che solo la genitorialità può offrire”.

Quanto pesa l’assenza dei servizi

Elena Murelli, membro della Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato: “Sono mamma di tre figli, ma sono fortunata perché ho i nonni che mi sostengono. Se però questo supporto familiare non c’è, devi rivolgerti all’asili nido, alla baby sitter, o devi sperare che la scuola materna o la scuola primaria abbia il tempo pieno. In questa situazione si trovano moltissime famiglie italiane che devono fare i conti con dei servizi non sempre garantiti.

Come governo stiamo lavorando per ampliare questi servizi anche con i fondi Pnrr investiti per creare nuove strutture”, sottolinea l’onorevole Murelli prima di riportare degli esempi concreti: “L’altro giorno parlavo con una mamma che ha raccolto le firme per avere il doposcuola nella scuola elementare, che il figlio inizierà a frequentare dal prossimo anno. Chiedono che le scuole abbiano il tempo pieno per essere sicuri che i figli vengano seguiti mentre loro sono al lavoro.