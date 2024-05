Europee: Brandi (Pro Vita & Famiglia), ‘candidati firmino nostro manifesto per società più giusta’

Adnkronos

Roma, 22 mag. “Oggi abbiamo presentato il nostro Manifesto Valoriale sui temi della vita, della famiglia e della libertà e chiediamo a tutti i candidati alle Europee di controfirmarlo e di lavorare per una società più giusta, dove regni l’uguaglianza, dove non vi siano discriminazioni, soprattutto contro i deboli e i fragili, in quanto ricordiamo che la dignità umana è intrinseca all’essere umano e non dipende dalle condizioni o dalle sembianze in cui esso si trova. Oggi l’opinione pubblica è incorniciata in una campagna di disinformazione”. Così, Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, a margine della conferenza stampa dal titolo “Se l’Europa cambia, tu cambia l’Europa”, in cui è stato presentato il Manifesto Valoriale di Pro Vita & Famiglia onlus, redatto in occasione delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, insieme ai nomi dei primi candidati che, finora, lo hanno sottoscritto, presso la Sala Caduti di Nassirya in Senato a Roma.

“Ci raccontano che il bambino nel grembo della mamma è un grumo di cellule e che l’aborto è un diritto in Europa, mentre la scienza conferma che il bambino nel grembo della mamma è un essere umano, perché la vita inizia al concepimento. Dal diritto universale alla vita derivano tutti gli altri diritti – spiega il presidente di Pro Vita & Famiglia onlus – Ci raccontano che siamo troppi nel pianeta e che l’uomo è il cancro del pianeta. Questo è falso perché l’uomo è la più grande risorsa del pianeta, tale è che è lui che costruisce gli argini, le dighe e protegge il creato. Il creato va protetto come va protetto l’uomo”.

La campagna è finalizzata a influenzare l’esito delle elezioni europee orientando il voto dei cittadini sui candidati che hanno o avranno sottoscritto il Manifesto di impegni valoriali e che tocca i principali temi di interesse dell’associazione. Il Manifesto, infatti, si compone di 6 punti: difesa della vita umana e contrasto all’introduzione dell’aborto come “valore comune” nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; piano di sostegno economico e sociale alla famiglia e alla vita nascente; contrasto all’utero in affitto e difesa del diritto dei bambini a una mamma e un papà; promozione della libertà educativa dei genitori e opposizione all’ideologia gender a all’agenda Lgbtqia+, in particolare nelle scuole; difesa dei risparmi delle famiglie dalle politiche “green” fondate su un ambientalismo radicale anti-natalista; contrasto all’iper-sessualizzazione e all’iper-digitalizzazione dei minori con maggiore regolamentazione dell’uso di smartphone e dei social network.