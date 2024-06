I primi cento anni di “Ciccio u piscaturi”: dalla guerra in Marina ai giri in bici allo Stagnone

La storia

La storia del marsalese Francesco Di Girolamo

A cent’anni, va ancora in bicicletta, ogni giorno, di buon mattino, lungo la pista ciclabile della Riserva naturale dello Stagnone, a poca distanza dalla sua abitazione, in contrada Giunchi, nel versante nord di Marsala. E’ Francesco Di Girolamo, ex marinaio e pescatore, nato il 12 giugno 1924.

Conosciuto da tutti come «Ciccio u piscaturi», è ancora in gran forma. Dopo la quinta elementare frequentò la scuola Avviamento dove studiò come motorista di navi. Agli inizi degli anni ’40, nel corso della Seconda guerra mondiale, prestò il servizio militare in Marina sulla nave «Vittorio Veneto», sulla quale rimase di stanza nel Canale di Suez fino all’ottobre 1947, quando venne congedato. Poi, per un periodo lavorò sui pescherecci di Marsala.

«E fu proprio a cavallo degli anni ’50-’60 – ricorda l’anziano marinaio – che, al largo del Canale di Sicilia, vicino alle coste africane, salvammo dei tunisini in mare. E per il nostro gesto fummo ricevuti dal primo presidente della Repubblica tunisina, Habib Bourguiba, che, come ringraziamento, ci concesse di pescare in acque tunisine».

Poi, lavorò su navi che trasportavano vino da Marsala a Genova. Negli anni ’50, fu anche capitano degli yacht dell’imprenditore farmaceutico Gigi De Angelis, ormeggiati a Santa Margherita Ligure. «Furono anni incredibili – dice – e in quelle zone ricche ne abbiamo visti passare tanti, primo fra tutti il principe Ranieri di Monaco. Negli anni 60-70 sono tornato a Marsala, dove sono rimasto per la mia famiglia e ho ricominciato a fare il pescatore, attività che mi è stata tramandata da nonno e papà».