Guglielmetti (Welfare come Te): “Sostegno a genitori per bilanciare lavoro e famiglia”

Adnkronos

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Welfare come Te è un provider di welfare aziendale specializzato su tutta quella gamma di servizi che può aiutare il lavoratore che ha delle responsabilità di cura per i suoi figli, permettendogli di continuare a lavorare, a mantenere il proprio profilo professionale avendo supporti che gli diano serenità”.

A dirlo Franca Guglielmetti, di Welfare come Te, intervenendo al dibattito nel Palazzo dell’Informazione di Roma, Adnkronos Q&A ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’.

“Per poter orientare al meglio la nostra attività e la nostra proposta di servizi – sottolinea – abbiamo anche dato vita a un osservatorio sui bisogni di welfare aziendale dei lavoratori che hanno responsabilità di cura. I risultati ci dicono che le persone sono costantemente impegnate nel bilanciare le esigenze del lavoro con le esigenze di cura del proprio carico familiare. Il welfare aziendale può essere uno strumento importante che aiuta questi lavoratori a sostenere questo faticoso equilibrio”.