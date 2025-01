Marco Grappeggia, Università Popolare degli Studi di Milano: “Da oltre un secolo cultura ed educazione per tutti”

Adnkronos

– Milano 7/01/2025

L’ateneo di diritto internazionale, fondato nel 1901, propone facoltà come Criminologia, Scienze olistiche e Scienze del coaching

Tratto distintivo dell’ateneo è la presenza nell’offerta formativa di corsi unici. “Tra le facoltà più scelte ci sono Criminologia e Scienze investigative, Scienze olistiche, Scienze del Coaching e Scienze del Counseling – aggiunge Grappeggia. “Si tratta di facoltà che proponiamo in forma internazionale e inedita per un pubblico che desidera qualcosa di alternativo rispetto agli insegnamenti tradizionali”.