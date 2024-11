Mg: a ottobre si avvicina a quota 3%, bene lancio nuovi modelli

Adnkronos

Roma, 5 nov.- A ottobre si conferma la buona performance del brand MG che registra 3.473 unità consegnate e l’avvicinarsi del raggiungimento del traguardo del 3% di quota di mercato, uno degli obiettivi dell’anno 2024: su ottobre 2023 la crescita è del 22,52% (in un mercato in netto calo) mentre sui dieci mesi l’immatricolato sale a 33.281 unità con una crescita del 39,46%. Lo storico brand – controllato dal gruppo Saic – segnala la “ottima partenza della raccolta ordini per la rinnovata gamma SUV, sia per la nuovissima MG ZS Hybrid+ che per MG HS nelle due motorizzazioni benzina e ibrido plug-in”, un andamento che “conferma la capacità di MG di rispondere alle esigenze dei clienti italiani con una gamma ben articolata, varia e completa”.

A novembre il brand – dato che sono esauriti gli incentivi del Governo sulle vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km – lancia “MG Eco Bonus per dare supporto a chi sceglie MG3 Hybrid+” con un vantaggio per il cliente fino a 3.150 euro.