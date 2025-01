Migranti: giovane testimone, ‘pagato 220 euro per raggiungere Francia in bus’

Adnkronos

Milano, 21 gen. “Sono arrivato in Italia il 13 marzo via mare e una volta giunto a terra mi sono recato a Milano per raggiungere la Francia. Una volta giunto presso la stazione dei bus di Milano Lampugnano incontravo uno straniero al quale chiedevo come raggiungere la Francia; gli dicevo che non avevo i documenti e lui mi riferiva che non era un problema perché non ci sarebbero stati controlli riferendomi altresì che avrebbe provveduto ad aiutarmi”. Inizia così la testimonianza di uno dei ragazzi che è entrato in contatto con la rete di presunti trafficanti smantellata dalla polizia di Stato e dalla polizia locale di Milano.