Migranti: Santalucia (Anm), ‘mai contro le istituzioni, difendiamo nostra autonomia’

Adnkronos

Roma, 23 ott. – “Né pro né contro il governo, applichiamo la legge. E l’autocritica è sempre una cosa buona, ma non capisco perché evocarla in questo momento. Difenderci è doveroso sia per la giurisdizione , sia per le libertà fondanti della magistratura, compresa l’associazione”. Lo afferma Giuseppe Santalucia presidente dell’Anm, in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’. “Questo tentativo di continuare ad alzare i toni contro la magistratura non giova al Paese. – continua Santalucia – Solo perché il Tribunale di Roma ha deciso in modo non gradito al governo, sui migranti in Albania, si è scatenato un putiferio. Non si può far passare l’idea che i tribunali devono decidere solo cose gradite al governo. I magistrati non devono prendere ordini dal governo. Nel caso specifico il Tribunale di Roma ha dovuto attenersi a una sentenza della Corte di giustizia europea”.

“La politica pretende che la magistratura agisca in linea con il governo, ma questo non è possibile perché la magistratura è libera e indipendente e risponde solo alla legge e al rispetto dei diritti – aggiunge Santalucia – Le accuse di una politicizzazione dei magistrati, quando questi non rispecchiano la volontà del governo, sono offensive non solo per gli stessi magistrati ma anche per il Paese e il suo assetto democratico. Purtroppo si rischia che venga meno il dialogo costruttivo perché la collaborazione prevede che ogni istituzione rispetti l’interlocutore”.