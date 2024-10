Milano: arriva in Darsena ‘Seabin’, cestino mangiarifiuti ‘adottato’ da Saipem

Adnkronos

Milano, 28 ott. Un cestino galleggiante munito di un sistema di filtraggio avanzato che utilizza una tecnologia per raccogliere rifiuti presenti nelle acque portuali, laghi e darsene cittadine. Si chiama ‘Seabin’ ed è stato inaugurato questa mattina nella Darsena di Milano. Il dispositivo è in grado di smaltire in un anno oltre 500 chilogrammi di rifiuti di piccole dimensioni, incluse plastiche, microplastiche e microfibre, contribuendo così a ridurre l’inquinamento marino.

Si tratta di “un progetto innovativo in un luogo simbolico come la Darsena di Milano”, ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione, alla cerimonia di inaugurazione. Del resto, “tecnologia è sinonimo di sostenibilità ambientale e in Lombardia l’innovazione è di casa”. E dunque “ringrazio Saipem, Lifegate e tutti coloro che hanno lavorato al progetto perché oggi dimostriamo come la ricerca applicata possa essere concretamente al servizio dell’ambiente e delle nostre comunità”.