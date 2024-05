Milano: polizia locale Città metropolitana salvano capriolo intrappolato vicino A7

Adnkronos

Milano, 9 mag. La scorsa notte gli agenti del nucleo ittico venatorio e della polizia locale della Città metropolitana di Milano hanno salvato un capriolo che era stato segnalato in pericolo nei pressi dell’autostrada A7 Milano-Genova all’altezza di Binasco.

Le operazioni, particolarmente complesse e articolate, sono state compiute in stretta collaborazione con il personale della polizia stradale facente capo al tronco di Novate Milanese, di Milano Serravalle (l’azienda che gestisce la A7) e dell’Ats di Melegnano. L’animale, una femmina adulta, era stato segnalato il giorno prima dalla polizia locale di Binasco.