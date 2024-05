NEOM presenta Jaumur, una comunità marina cosmopolita

Adnkronos

NEOM, Arabia Saudita, 9 maggio 2024 /PRNewswire/ — Il Consiglio di amministrazione di NEOM ha annunciato Jaumur, la più grande comunità di lusso cosmopolita situata sulla costa del Golfo di Aqaba, progettata per soddisfare i più elevati standard di vivibilità futura e stile di vita attivo. Questa nuova aggiunta promette una miscela unica di esperienze sia sulla terra che sul mare, integrando lo sviluppo regionale in evoluzione di NEOM nel nord-ovest dell’Arabia Saudita.

Jaumur è un’esclusiva comunità residenziale progettata minuziosamente attorno a un suggestivo porto turistico per più di 6.000 residenti. Inserita nella topografia eterogenea della costa del Golfo di Aqaba, dispone di 500 appartamenti nel porto turistico e di quasi 700 ville di lusso, con accesso al lungomare e ormeggio privato. Due hotel unici all’interno di Jaumur offrono 350 lussuose camere e suite, e invitano gli ospiti a godere di panorami mozzafiato e ad abbracciare tutti gli aspetti della moderna ospitalità costiera e delle attività sportive.

Il porto turistico è il punto centrale dello sviluppo, il cuore pulsante attorno al quale prospera la vivace comunità di Jaumur. Un monumentale profilo alare lungo 1,5 chilometri si erge sopra il più grande degli ormeggi per yacht, fornendo protezione durante tutto l’anno ai proprietari delle imbarcazioni e un luogo riparato per i residenti e gli ospiti del porto turistico. Il profilo alare incorpora una trave a sbalzo che sfida la gravità per formare uno straordinario ingresso al porto turistico, accogliendo i superyacht più grandi del mondo. Questa struttura plastica è un punto di riferimento che funge da base perfetta per tutte le attrazioni del porto turistico, per gli appassionati di nautica da diporto e gli avventurieri alla ricerca di esperienze personalizzate.

Il lungomare del porto turistico sarà un luogo ricco di intrattenimenti, svaghi ed esperienze culturali, che ospiterà eventi artistici e programmi di spettacoli tutto l’anno, assieme a negozi al dettaglio esclusivi e punti ristoro del massimo livello.

L’impegno di Jaumur per l’innovazione e l’apprendimento è rappresentato dal centro di ricerca delle profondità marine all’avanguardia e nel collegio internazionale di alto livello. L’istituto di ricerca è dedicato all’esplorazione delle profondità marine, e accoglie esperti affermati e pionieri ambiziosi per sostenere la scoperta, la conoscenza e la conservazione dell’ambiente marino e affermare NEOM come un hub leader a livello mondiale per la ricerca oceanografica.

Il collegio internazionale attirerà studenti selezionati da tutto il mondo, per prepararli al successo globale grazie a un’istruzione esclusiva, progressista e di ampio respiro, offerta da un corpo docente internazionale eterogeneo, composto da esperti e innovatori.

Il design architettonico unico di Jaumur integra l’acqua dove la sabbia dorata incontra il blu profondo del Golfo di Aqaba. È una destinazione di lusso da visitare, esplorare, vivere e in cui prosperare: un’opportunità per entrare a far parte di una comunità dinamica.

La presentazione di Jaumur fa seguito ai recenti annunci di Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan, Gidori e Treyam come destinazioni turistiche sostenibili nel Golfo di Aqaba, che condividono l’impegno di NEOM nei confronti del progresso sostenibile

Informazioni su NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e una visione di un possibile Nuovo Futuro. È una regione nel nord-est dell’Arabia Saudita affacciata sul Mar Rosso, realizzata da zero come un laboratorio vivente, dove l’imprenditorialità traccerà la rotta di questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla realizzazione di un nuovo modello per una vivibilità eccezionale, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà formata da città iperconnesse e cognitive, porti e aree di attività imprenditoriali, centri di ricerca, luoghi per lo sport e l’intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l’innovazione, richiamerà imprenditori, dirigenti aziendali e imprese, tutti impegnati nella ricerca, nell’incubazione e nella commercializzazione di nuove tecnologie e attività con metodi totalmente nuovi. I residenti di NEOM rispecchieranno un ethos internazionale e adotteranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità.

