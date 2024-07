PA Media e dpa aumentano l’investimento strategico in Alliance News e superano il 20%

Adnkronos

LONDRA, 31 luglio 2024 /PRNewswire/ — Due tra le più importanti società nell’ambito dei media europei hanno aumentato le loro partecipazioni in Alliance News, agenzia di stampa con sede a Londra che fornisce notizie finanziarie in tempo reale su scala globale.

PA Media Group, società controllante di Press Association, agenzia di stampa nazionale per il Regno Unito e l’Irlanda, e l’agenzia di stampa tedesca dpa (Deutsche Presse-Agentur) hanno aumentato la loro partecipazione combinata a poco più del 21% (10,68% ciascuna), da poco meno dell’8% (3,86% ciascuna).

Sia PA Media che dpa prenderanno posto nel consiglio di Alliance News appositamente ampliato.

Alliance News fornisce quattro distinti servizi di notizie per professionisti della finanza e investitori privati. Il notiziario Global 500 riporta le 500 società quotate più grandi e seguite al mondo, mentre i notiziari di Italia, Sudafrica e Regno Unito coprono ogni società quotata in borsa nei tre mercati locali, comprese azioni a piccola capitalizzazione e fondi comuni di investimento. I report economici e di mercato di tutte le principali economie completano la copertura dettagliata delle notizie azionarie.

Alliance News è stata fondata nel 2013 e da allora è cresciuta costantemente, con la sua clientela globale e la sua copertura che continua ad espandersi.

Tom Waite, fondatore, editore e amministratore delegato di Alliance News, ha affermato:

“Alliance News ha festeggiato il decimo anniversario poco più di un anno fa, un traguardo significativo per noi. Questo nuovo investimento è un altro momento importante. È fantastico vedere dpa e PA intensificare la loro partecipazione nell’azienda e il loro coinvolgimento nei nostri programmi futuri in questa fase cruciale del nostro sviluppo. Stiamo lavorando sempre di più con dpa e le altre società da loro partecipate, tra cui dpa-AFX e AWP, per espandere la nostra copertura di notizie globali. Con PA, stiamo contribuendo con le notizie alla piattaforma PA Mediapoint per i professionisti delle pubbliche relazioni e della comunicazione e di recente abbiamo iniziato a collaborare con l’agenzia specializzata in social media di PA Hydrogen su progetti di pubblicazione personalizzati.”

Emily Shelley, amministratore delegato di PA Media Group, ha dichiarato:

“L’agenda dei media continuerà a essere dettata dagli sviluppi economici e finanziari mentre le aziende nel Regno Unito, in Europa e nel resto del mondo affrontano questo periodo di cambiamento politico ed economico. Alliance News è ben posizionata per fornire la copertura di cui hanno bisogno le persone che decidono e, cosa più importante, condivide i valori di PA di giornalismo tempestivo ed accurato”.

Peter Kropsch, amministratore delegato di dpa, ha aggiunto:

“Siamo azionisti di Alliance News dal 2017 e siamo molto soddisfatti. Da allora, l’agenzia si è sviluppata in modo eccellente. Si armonizza perfettamente con il portafoglio delle nostre attività di agenzia di stampa finanziaria in Germania e Svizzera. Non vediamo l’ora di supportare Alliance News e il suo team di gestione nello sviluppo di nuovi mercati e prodotti attraverso il nostro maggior coinvolgimento “.

Alliance News

Alliance News è stata fondata nel 2013 e il suo notiziario nel Regno Unito è diventato rapidamente noto per la copertura indipendente, veloce e accurata di ogni società quotata a Londra, unita alle notizie economiche e politiche globali più rilevanti per gli investitori. Nel 2017, Alliance News ha lanciato il servizio in italiano, fornendo la stessa copertura di notizie universale in lingua italiana di tutte le società quotate a Milano. Questo è stato seguito dal notiziario sudafricano nel 2018 e dal notiziario Global 500 nel 2019.

Alliance News è disponibile tramite un’ampia gamma di fornitori leader di dati di mercato, piattaforme di aggregazione di contenuti e siti Web di informazioni per gli investitori negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia e altrove.

Per maggiori informazioni su Alliance News, visita www.alliancenews.com.

PA Media Group

PA Media Group comprende un portafoglio diversificato di società media specializzate, che spaziano tra notizie e informazioni, tecnologia e servizi di comunicazione.

Il suo marchio di punta, PA Media, è l’agenzia di stampa nazionale del Regno Unito e dell’Irlanda. Oltre a PA Media, il gruppo è anche società controllante di Alamy, un’azienda di immagini stock; Globelynx, una società di tecnologia di trasmissione; Sticky, un’agenzia di marketing digitale; Hydrogen, un’agenzia di social media; StreamAMG, un’azienda di streaming video; PA TV Metadata, PA Mediapoint, PA Media Academy e PA Betting Services e iRace, fornitori specializzati di dati, contenuti e servizi correlati al settore delle scommesse. PA Media Group possiede anche quote nel fornitore di notizie finanziarie, Alliance News, e nell’azienda di contenuti automobilistici Baize Group.

PA Media Group ha 20 azionisti, che sono principalmente società di notizie e media del Regno Unito. I maggiori azionisti sono DMGT plc, Informa plc, News UK plc e Reach plc.

dpa

L’agenzia di stampa tedesca dpa è di proprietà di oltre 170 aziende media. È un fornitore di notizie affidabile, accurato e indipendente con contenuti digitali e multimediali per alimentare i media in patria e all’estero. I nostri clienti beneficiano dell’ampia rete globale di corrispondenti e redattori gestita dalla principale agenzia di stampa tedesca. La raccolta di notizie è completamente priva di influenze esterne, il che a sua volta garantisce che la copertura sia all’altezza dei severi requisiti del dpa charter: questo documento stabilisce che il reporting deve essere libero da pregiudizi e libero da ideologie politiche, economiche o governative. La carta stampata, le stazioni radio, i fornitori di comunicazioni online e mobili in oltre 100 Paesi fanno affidamento su questa eccellenza giornalistica 24 ore su 24. Tra i clienti di dpa ci sono Parlamenti, organizzazioni governative e non governative nonché aziende e agenzie di pubbliche relazioni. Tutti traggono contenuti di notizie dall’ampia gamma di prodotti e servizi forniti dal gruppo di aziende dpa. www.dpa.com.