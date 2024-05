Pallavolo, Casadei: “Cresce interesse su beach volley”

Adnkronos

Roma, 22 mag. “Cresce l’interesse per il movimento e le richieste anche dei promoter interni. Quest’anno ci siamo ritrovati ad avere più richieste di quelle che erano le tappe a disposizione quindi l’obiettivo di crescere come numero di tappe non sarà un problema in futuro”. Parola di Gianluca Casadei, giocatore e oggi anche osservatore di giovani talenti, in occasione della presentazione della nona edizione del Bper Beach Volley Italia Tour che inizierà l’ultimo week end di maggio da Pescara fino e si concluderà a Bergamo a settembre.

“Ho ancora tanta voglia di giocare e di trasmettere la passione che ho dentro per il beach volley – ha continuato Casadei – rimanendo in campo mi è ancora più facile trasmettere questa passione ai giovani e allo stesso tempo essere per loro un punto di riferimento e il punto di osservazione migliore è quello sempre del campo”.