Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il primo trimestre dell’esercizio 2025

MUMBAI, India, 28 luglio 2024 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda farmaceutica leader a livello mondiale, oggi ha annunciato i risultati individuali e consolidati relativi al primo trimestre (Q1) terminato il 30giugno 2024.

Principali voci relative al Q1 dell’esercizio 2025

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha affermato: “I primi mesi di questo esercizio sono positivi, con performance sempre costanti. Abbiamo conseguito una sana crescita dei ricavi a cui si accompagna un’espansione di oltre 170 punti base su base annua del margine EBIDTA, trainata da un mix favorevole di ricavi e da iniziative di ottimizzazione dei costi. La nostra attività CDMO continua a registrare massicci afflussi di ordini, in particolare per la fabbricazione commerciale di prodotti con brevetto. Stiamo anche riscontrando una buona domanda per le nostre offerte differenziate, con un aumento delle richieste e delle visite dei clienti. Nell’ambito della nostra attività CHG, l’espansione pianificata del portafoglio di anestetici per inalazione procede secondo i programmi, con la commercializzazione prevista nell’esercizio 2026. Anche la nostra attività India Consumer Healthcare registra una crescita costante grazie ai nostri marchi leader e al forte effetto del canale e-commerce.

“In quanto organizzazione responsabile, stiamo compiendo enormi progressi nel percorso verso la realizzazione di attività sostenibili. Il nostro impegno continuativo in termini di qualità e conformità ha dato i suoi frutti con la chiusura positiva delle ispezioni USFDA presso due dei nostri stabilimenti, quello di Lexington (USA) e PPDS (Analytical Services, India).

“Storicamente, il secondo semestre supera il primo semestre, sia in termini di ricavi che di redditività, e prevediamo la continuazione di questo trend anche nell’esercizio 2025. Intendiamo consolidare ulteriormente il buon inizio ottenuto nell’esercizio”.

Teleconferenza sugli utili del primo trimestre (Q1) dell’esercizio 2025

Piramal Pharma Limited ha organizzato una teleconferenza dedicata agli investitori/analisti che si terrà il 26 luglio 2024, dalle 17:00 alle 17:45 (IST)per discutere i risultati del primo trimestre dell’esercizio 2025.

Le informazioni per accedere alla teleconferenza sono riportate qui di seguito:

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un’organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e l’attività India Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il consumo e il benessere. Una delle società associate di PPL, inoltre, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell’area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini. Nell’ottobre del 2020, PPL ha ottenuto un investimento per la crescita strategica del 20% da parte del gruppo Carlyle.

# EIR – Establishment Inspection Report * Include una struttura tramite l’investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

