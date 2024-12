Sanremo: Zampaglione, ‘un horror ambientato al festival? Sarebbe un bagno di sangue’**

Adnkronos

Roma, 11 dic. “Mai non si può mai dire, anche perché io ci sono già stato due volte quindi teoricamente non c’è due senza tre. Ma ogni anno penso di andarci, poi desisto”. A rivelarlo all’Adnkronos è Federico Zampaglione, ospite negli studi dell’agenzia. Avvicinandoci a febbraio 2025, impossibile non aprire il capitolo festival con il frontman dei Tiromancino. E’ escluso il ritorno, per citare il suo amato Califano? “Tutti gli anni in primavera dico questo è l’anno in cui devo tornare a Sanremo -spiega il cantante- Dopodiché, verso l’estate comincio a dire ma è proprio questo l’anno in cui ci devo tornare? Poi di solito verso settembre ottobre decido che non è l’anno e questo succede da circa ormai 15 anni”.