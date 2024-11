Adnkronos

Scuola, Serafini (Snals-Confsal): “Intelligenza artificiale valido aiuto per didattica”

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo fatto un esame approfondito e abbiamo visto che l’intelligenza artificiale per l’istruzione sarà un valido aiuto. Non può assolutamente annullare la presenza e la collaborazione del personale docente, ma è un grande supporto a tutta l’attività educativa e sicuramente a risolvere anche le problematiche dei singoli alunni, non solo […]

Di Redazione | 21 Novembre 2024