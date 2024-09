Strage Paderno: nuovo interrogatorio del 17enne davanti ai pm

Adnkronos

Milano, 3 set. E’ in corso un nuovo interrogatorio del 17enne accusato di aver sterminato, a coltellate, il fratellino di 12 anni e i genitori nella villetta di Paderno Dugnano, comune alle porte di Milano. Si tratta del secondo faccia a faccia con i magistrati, dopo la confessione del minore avvenuta domenica pomeriggio. Da quanto trapela, l’incontro è stato chiesto dalla stessa Procura per i minorenni per chiarire alcuni aspetti non approfonditi durante la confessione avvenuto solo poche ore dopo il triplice omicidio.