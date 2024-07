Turismo: Comehome inaugura unit travel, nuova community per destinazioni da condividere

Adnkronos

Roma, 10 lug. (Labitalia) – Spiagge incontaminate e isole incantate nell’arcipelago africano di Capo Verde, sole mare e vento tra le bellezze del Salento o esplorare in crociera le meraviglie del Mediterraneo Occidentale da Cannes, la perla della Costa Azzurra, a Barcellona, con la sua vibrante energia catalana, fino ad Ibiza, l’isola del divertimento senza fine, e infine Cagliari, cuore della Sardegna. Sono solo alcune delle esperienze di viaggio organizzate da Comehome per inaugurare la sua ‘unit travel’, evoluzione naturale dell’impegno dell’azienda nel creare connessioni autentiche tra le persone. Nata nel 2017 dall’intuizione di tre under35, Michele Cesario, Daniele Chierchia e Andrea Vitale, come primo real life network che si è posto l’obiettivo di utilizzare il digitale per creare connessioni autentiche tramite l’organizzazione e la partecipazione ad eventi privati, Comehome è riuscita in breve tempo a raccogliere intorno a sé una community di oltre 500 mila utenti, lavorando nelle principali città italiane, quali Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Genova. I viaggi proposti dalla nuova unit, saranno caratterizzati da un’attenzione particolare per destinazioni uniche, esperienze culturali immersive e attività che promuovono il benessere e la convivialità. Gli utenti della community infatti, potranno scegliere tra una vasta gamma di destinazioni, dai viaggi avventurosi, ai city break in città ricche di storia e cultura, weekend e settimane in Italia e all’estero, il tutto arricchito da esperienze e momenti di condivisione con gli altri partecipanti ed esperienze di viaggio personalizzate in base ad età, passioni e tipologia. “Il lancio della unit travel – afferma Michele Cesario, ceo di Comehome! -con alla guida Emma Lenoci, imprenditrice e manager con oltre 15 anni di esperienza nel settore del turismo, rappresenta un passo importante per ComeHome nella nostra missione di creare connessioni significative ed esperienze memorabili per la nostra community. Siamo entusiasti di offrire ai nostri utenti la possibilità di scoprire il mondo insieme, creando ricordi indelebili e amicizie durature Crediamo che il viaggio sia uno dei modi più potenti per unire le persone, e siamo orgogliosi di rendere questa esperienza accessibile per tutti i membri della nostra community”. L’offerta di Comehome per l’estate 2024 è già pronta, e numerose novità saranno presentate nei prossimi mesi, dall’Isola Che Non C’è fino ad Halloween e Capodanno 2024, in preparazione di una straordinaria programmazione per il 2025. Oltre 500mila iscritti, 1500 eventi al mese organizzati: Comehome connette le persone e crea legami autentici e mira a consolidarsi nel mercato italiano per poi puntare all’internazionalizzazione ComeHome è una community di esperienze sociali che connette persone attraverso eventi unici e coinvolgenti. Fondata con la missione di creare legami autentici e promuovere la socializzazione, fondata nel 2017, oggi ComeHome conta circa 500.000 iscritti in tutta Italia e offre una piattaforma dove gli utenti possono partecipare e organizzare ad oltre 1.500 eventi al mese in base ai propri interessi e passioni. Con il lancio della nuova linea travel, ComeHome continua a espandere la sua offerta, portando la sua community a esplorare il mondo insieme. Gli obiettivi futuri sono orientati verso il consolidamento del posizionamento in Italia, per poi puntare all’internalizzazione all’estero. “Puntiamo ad affermarci come punto di riferimento nel settore in Italia per poi aprirci verso il mercato straniero”, affermano i founder.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA