Vittorio Capitanio, Radicazione Senza Segreti: il Bestseller su come moltiplicare le piante, senza prodotti chimici e a basso costo

– Milano, 28.01.2025 – Chi gestisce un vivaio sa bene che riprodurre in maniera efficace le proprie piante non è sempre facile. Spesso, infatti, si sottovalutano le loro caratteristiche fisiologiche, anatomiche e di provenienza, senza contare che non sempre le strutture e i materiali usati risultano idonei alla loro riproduzione. La buona notizia, tuttavia, è che ottenere una radicazione efficace è possibile.

Per tutti quei vivaisti che desiderano disporre di tutte le piante di cui hanno bisogno per il proprio lavoro così da aumentare i volumi del proprio business ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Vittorio Capitanio “RADICAZIONE SENZA SEGRETI. La Guida Pratica per Vivaisti e Appassionati per Moltiplicare le Piante Mediterranee” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per radicare le proprie piante con successo, senza prodotti chimici e a basso costo.

“Nel mio libro spiego come oggi, usando i materiali giusti e con il giusto metodo, sia possibile produrre senza fare uso indiscriminato di sostanze tossiche” afferma Vittorio Capitanio, autore del libro. “È proprio pensando a tutti quei vivaisti che come me ogni giorno si avvelenano per radicare le loro piante senza neanche ottenere i risultati attesi, che ho elaborato un metodo di radicazione semplice, efficace, a basso costo e soprattutto senza l’uso di prodotti chimici”.

Quella dell’autore è una vera e propria guida pratica capace di rispondere a tutte le domande che un vivaista si pone quando vuole radicare una nuova pianta o semplicemente migliorare la sua radicazione. Ecco quindi che Vittorio Capitanio, nel suo libro,guida il lettore dal riconoscimento del tipo di pianta alla scelta del migliore ambiente di radicazione, dalla selezione dei giusti materiali da usare fino alla scoperta del vero segreto per una radicazione efficace.

“L’obiettivo di Vittorio Capitanio è divulgare il proprio metodo affinché tutti i produttori di piante possano usufruirne smettendo così di avvelenarsi e di sprecare denaro, aumentando allo stesso tempo la produzione di talee necessarie alla propria attività” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Inutile dire che questo è davvero un libro unico nel suo genere”.