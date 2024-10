Adnkronos

Welfare, Corbello (Assoprevidenza): “Obbligatorietà previdenza complementare in Ccnl”

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Sul tema della previdenza complementare la componente ideologica non è mai stata secondaria. Il concetto di sacrificare la previdenza complementare per quella pubblica è un tema che torna. Io come il mio amico Cesare Damiano sono per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla previdenza complementare ma deve essere contrattuale, dai contratti collettivi di […]

Di Redazione | 23 Ottobre 2024