Parigi 2024: Vannacci, “Ganeshamoorthy, esempio per tutti, mi piacerebbe incontrarlo”

dopo la vittoria

L'europarlamentare che devono essere abbattute le barriere architettoniche per i disabili

“Apprezzo molto il successo straordinario di Rigivan Ganeshamoorty alle Paralimpiadi di Parigi e sono profondamente colpito dalla sua determinazione e dal suo coraggio”. Lo dice l’europarlamentare Roberto Vannacci.

“Sono sinceramente orgoglioso di vedere un atleta come lui rappresentare il nostro Paese e dimostrare che la forza di volontà, la determinazione e lo spirito competitivo non conoscono barriere. Riguardo alle mie dichiarazioni precedenti, nello smentire categoricamente di avere mai proposto classi separate per i disabili, desidero chiarire che, nell’auspicare un’attenzione peculiare e specifica per tutti i disabili da realizzarsi con personale specializzato e strutture ad hoc, non ho mai inteso discriminare o emarginare le persone con disabilità, ma di cercare soluzioni pragmatiche ed efficaci che possano migliorare il loro accesso all’istruzione e alla completa realizzazione di se stessi”, aggiunge.

“Le stesse soluzioni che Rigivan richiede auspicando scivoli e accessi per disabili e che vanno realizzate in ogni ambito sociale comprendendo che le esigenze di chi è portatore di disabilità vanno affrontate specificatamente. La vittoria di Rigivan è un esempio per tutti noi e dimostra che la volontà, spesso, è il primo ingrediente dell’integrazione”, dice ancora Vannacci.

“Mi farebbe molto piacere incontrare il campione per congratularmi con lui di persona per gli straordinari successi ottenuti. Purtroppo una certa stampa continua a dipingermi come un razzista e un discriminatore a tutto tondo, costruendo una narrativa falsa e strumentale che non rappresenta la realtà delle mie posizioni”, prosegue Vannacci.