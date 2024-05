Agrigento, Cantone: “Intrattenimento sicuro nel rispetto delle regole”

cronaca

Vertice tra l'assessore comunale e diversi esercenti della via Atenea

“Un intrattenimento sano, sicuro e nel rispetto delle regole”. È stato questo il tema dell’incontro che ha visto riuniti davanti un tavolo comune, l’assessore alla Polizia locale Carmelo Cantone e diversi esercenti della via Atenea. L’incontro voluto da Cantone, si è reso necessario a seguito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Agrigento in riferimento all’evento organizzato da alcuni esercenti della via Atenea, denominato “Urban Fest”, che ogni fine settimana di maggio coinvolge il “salotto buono” della città, attirando una considerevole presenza di persone nei luoghi della movida. Nell’incontro in prefettura, il rappresentante territoriale del Governo aveva chiesto all’assessore alla Polizia locale di suggerire proposte costruttive a tutela della sicurezza urbana, venendo in contro agli interessi sia dei commercianti che dei residenti.