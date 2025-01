Agrigento capitale: Schifani, grande occasione per tutti

Cultura

"Possibilità di riscatto della Sicilia vittima di stereotipi"

“Quella che si celebra oggi è una grande occasione per tutti gli italiani, non solo per il rilancio ed il riscatto di Agrigento, e dell’intera Sicilia, che hanno sofferto e superato stereotipi a livello internazionale, affrontato e risolto in parte difficoltà sociali non indifferenti”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel suo intervento al teatro Pirandello alla cerimonia di inaugurazione di Agrigento capitale della cultura 2025. “Ad Agrigento inizia oggi, di fronte a questo suggestivo ‘mare africano, immenso e geloso” (L. Pirandello), un nuovo cammino.